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Sözcü yazarından skandal yazı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, kadınlardan bahsettiği yazısında AK Partili kadınları hedef aldı.

Güncel / 05 Nisan 2018 Perşembe 10:11
Sözcü yazarından skandal yazı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesinde skandal bir yazıya imza attı.

Kadınlarla ilgili bir yazı kaleme alan Turan, AK Partili kadınları hedef tahtasına koydu.

'AKP YANDAŞI KADINLAR...'
AK Partili kadınların Atatürk düşmanı olduğunu yazan Sözcü yazarı 'Ne yazık ki, AKP yandaşı kadınlar, kendilerini yücelten, halayık iken vatandaş seviyesine yükselten Atatürk'ten hiç hoşlanmıyor' ifadelerini kullandı.

Turan'ın kadınlar arasında ayrımcılık yapması tepki topladı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sözcü GazetesiRahmi TuranSkandal


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