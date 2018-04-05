Şair-Yazar Hilmi Yavuz Tarihçi Kitabevi'nde

Şairliğin ve edebiyatçılığının yanı sıra düşün alanında da eserler veren Hilmi Yavuz “Eski ve Yeni Şiir Üzerine Düşünceler” söyleşisiyle 7 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde edebiyat severlerle buluşacak.



“Okuma Notları”, “Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar”, “Büyüsün Yaz- Toplu Şiirler”, “Hurufî Şiirler”, “İslamın Zihin Tarihi”, “Felsefe Yazıları”, “Okuma Biçimleri”, “Belleğin Kuytularından”, “Türkiye’nin Zihin Tarihi”, “Avrupa’nın Zihin Tarihi”, “Budalılığın Keşfi”, “Yaz Sohbetleri”, “Lanet Şiirleri”, “Okuma Notları”, “Lirik Defterler” ve daha birçok esere imza atan Hilmi Yavuz, edebiyat dolu, şiir dolu bu söyleşinin ardından kitaplarını imzalayacak. Kaynak : İHA