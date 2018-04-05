Mehmet Şimşek sessizliğini bozdu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, istifasını sunduğu yönünde bazı yayın organlarında çıkan iddiaları yalanladı. Şimşek, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada 'devam' mesajı verdi. Şimşek, şu ifadelere yer verdi: 'Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam.'











Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasıyla ilgili açıklama Kaynak : İHA