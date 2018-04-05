Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Suriye geneline Türk Kızılayı üzerinden 630 milyon dolar değerinde yardım ulaştırdığını açıkladı.



Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''S-400 sisteminin bizim NATO üyesi olmamızla herhangi bir ihtilaf teşkil etmesi söz konusu değil. S-400'ler Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınan sistemdir herhangi bir ülkeye tehdit oluşturması söz konusu değil.



ANKARA'DAKİ ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİ



Astana süreci Suriye krizine çözüm bulmak için kurulmuş en önemli mekanizma. Geçtiğimiz 6-8 aylık süreçte Cenevre süreci adeta nefesini tüketti. Sonuç bildirgesine baktığımız zaman öncelikli amacın Suriye'deki savaşın sona erdirilmiş olması net bir şekilde ifade edildi. PYD, YPG ile yapılan mücadele DEAŞ'la mücadeleye bir engel değildir. İdlib bölgesinde üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Dün itibarıyla 8 gözlem noktasını TSK kurmuş bulunuyor. Dünkü zirvenin ortak açıklamasında birinci sayfanın 4. paragrafında PYD, YPG'ye yönelik atıf var. Bundan sonra da bu konuda pozisyonumuz değişmeyecektir. Türkiye'nin güvenlik öncelikleri çerçevesinde Afrin bölgesinin yerel unsurlarla birlikte güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz. Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda devam edecek ki o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar. Şehrin yönetimi de ağırlıklı olarak Afrinliler tarafından yürütülmekte.



İNSANİ YARDIMLARIN DETAYLARI



Bizim kontrolümüzde olan hem Fırat Kalkanı bölgesi Afrin bölgesinde insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Diğer bölgelerde de her türlü insani yardımın ulaştırılması için hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Suriye'de insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılmasında rejim üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Çünkü gerek bu ateşkesin hayata geçirilmesi gerekse insani yardımların ulaştırılması konusunda en büyük engeli şu ana kadar rejim çıkarttı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu detaylı bir şekilde mevkidaşlarıyla görüştü.



EKONOMİDEKİ GELİŞMELER



Ekonomimizde son dönemde çok önemli gelişmeler yaşandı. Turizm alanında da çok önemli artışın olduğunu görüyoruz. Enflasyonla mücadele de devam ediyor şu anda yüzde 10'lar civarında. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu takip ettiğini ifade etmek isterim. Zaman zaman 'ekonomi koordinasyonunda birtakım görüş ayrılıkları olduğu' şeklinde spekülatif haberler çıkıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor.



FAİZ TARTIŞMASI



Cumhurbaşkanımızın pozisyonu her zaman net oldu. Faizlerin düşürülmesi Türk ekonomisini canlandıracak bir hamle olacaktır. Son günlerde bunun dışında yaşanan olağandışı bir hadise yok.



SANATÇILARIN KARAKOL ZİYARETİ



Bu ziyaretin amacı askerlerimize destek olmaktı. Çok güzel bir ziyaret oldu. Bu tür kritik dönemlerde sanatçılarımızın sporcularımızın devletimizin askerimizin yanında durmasından daha doğal bir şey olamaz. Hiç kimse oraya şov amacıyla gitmedi. Onlara teşekkür ettiler. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı hazmedemeyen bazı çevrelerin olduğunu görüyoruz. Gerekli cevapları verdik. Maalesef ana muhalefet lideri de bu konuya seviyesiz şekilde müdahil oldu sanatçılarımıza yönelik ağır ifadeler kullandı. Ana muhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Sakil ifadeler kullanarak ana muhalefet lideri aslında kendini küçük düşürmektedir. Sanatçılarımız dün yaptıkları açıklamayla pozisyonlarını ortaya koydular. Kılıçdaroğlu'na sormak lazım sizin tutan nedir? Sınır karakoluna gidin siz de ziyaret edin hatta kamuflaj giysinler.



ZEYTİN DALI HAREKATI



Bütün o bölge, buna Tel Rıfat da dahil, terör unsurlarından temizlenene kadar bu harekat devam edecektir. Tel Rıfat konusunda Ruslar 'YPG/PYD unsurlarının neredeyse kalmadığını' söylüyor. Bunu kendi kaynaklarımızdan teyit edeceğiz.



ABD'NİN SURİYE POLİTİKASI



Amerikan yönetiminden çelişkili açıklamalar geliyor. Trump Suriye'den çekileceklerini ifade ediyor. Diğer Amerikan yetkilileri Suriye'de kalmaya devam edeceğiz diye açıklamalar geliyor. Amerika'nın bir karar vermesi lazım, Suriye'de DEAŞ'la mücadele bitti mi, bitmedi mi Yani 'bitti' diyorlar, 'bitmek üzere' diyorlar, 'bitime yaklaştık' diyorlar. Sonra 'yok hayır tehdit devam ediyor' diyorlar. Orada ciddi bir kafa karışıklığının olduğu anlaşılıyor. Başkalarının kafa karışıklığı ya da planları bir tarafa, bizim kafamız son derece net, bizim yaklaşımımız son derece açık.



KABİNE REVİZYONU OLUR MU?



Şu anda öyle bir gündem yok.



FRANSA'DAN SURİYE AÇIKLAMALARI



Bize söyledikleri Mümbiç'e asker göndermeleri söz konusu değil. ABD'nin yaptığı hatayı Fransa da yapmasın.



MEHMET ŞİMŞEK'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİASI DOĞRU MU?



Bu şu anda bir iddia bize gelen bir şey yok bununla ilgili.



PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLMEYE BAŞLADIĞI İDDİASI



Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Sincar'daki PKK mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil, zaten Irak makamları da bunun farkındalar ve onlar da kabul etmiyorlar. Irak topraklarını terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanmasına artık son verilmesi gerekiyor. Bu konuda Irak makamları da bizimle anlayış birliği içerisindeler. Dolayısıyla Sincar olsun Kandil olsun veya başka yerlerde olsun PKK'ya karşı yapılacak bu tür askeri operasyonlar bizim için memnuniyet verici olacaktır.



ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI



Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Çok büyük bir haksızlık.



SURİYE'DE KONUT İNŞASI ÖNERİSİ



Bu öneriyi ABD'ye Almanya'ya Suudi Arabistan'a da iletmiştik. Türkiye bunu tek başına yapacak değil elbette.''



