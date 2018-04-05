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Konuştuğu bakanın adını bile bilmeyen vekil Barış Yarkadaş!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal meydada attığı bu tweetle rezil oldu.

Siyaset / 05 Nisan 2018 Perşembe 09:42
Konuştuğu bakanın adını bile bilmeyen vekil Barış Yarkadaş!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal meydada attığı bu tweetle rezil oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile bir görüşme yaptığını sosyal medyada duyuran Yarkadaş, bakanın sosyadını bilmemesi sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP'li Yarkadaş twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dün dile getirdiğim eleştiriler sonrası, Çalışma Bakanı Sn. Jülide Ersarıoğlu aradı. Kendisiyle kapsamlı bir görüşme yaptık. Sn. Bakan, işsiz kalan eski hükümlüler için yeni bir düzenleme yapıldığını aktardı. İşsiz kalan diğer arkadaşlarımız için de çözüm yolu aranıyor...' ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'ın bu tweeti, konuştuğu bakanın adını dahi bilmeyen bir milletvekili... Demek ki konuşması da önemli değil şeklinde yorumlandı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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