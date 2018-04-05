Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Tunceli'nün Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. Öldürülen 7 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının terör arananlar 'Kırmızı' listesinde yer alan ve daha önce Hatay'ın İskender'un ilçesinde 6 askerin şehit edilmesi talimatını veren sözde Erzurum saha sorumlusu 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan olduğu belirlendi.





Kaynak : İHA