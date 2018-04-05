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Kayısıyı yine don vurdu

Malatya’da gece sıfırın altına inen sıcaklık sebebiyle bazı kayısı bahçelerinde zirai don meydana geldi.

Yaşam / 05 Nisan 2018 Perşembe 15:09
Kayısıyı yine don vurdu

Dünyada kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da bu yıl da kayısıyı don vurdu. Önceki gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu birçok bölgede erken çiçek açan kayısılarda ciddi hasar oluştu.

Akçadağ ilçesinde kayısı üreticiliği yapan Tahsin Şahin isimli çiftçi tek gelir kapısının kayısı olduğunu, ancak yaşanan don olayından sonra büyük zarar meydana geldiğini belirtti.

Şahin, “Bu yılda korktuğumuz başımıza geldi. Önceki gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu bahçelerimizde büyük hasar oluştu. Konuyu yetkililere ilettik, inşallah mağdur olan kayısı üreticisine devletimiz el uzatır. Aksi taktirde sıkıntı büyük çünkü bizlerin tek gelir kapımız kayısı' şeklinde konuştu.

Akçadağ ilçesinde çukur noktalarda bulunan kayısı bahçelerinde sıfırın altına inen sıcaklığın etkili olduğunu belirten Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz ise, konuyla ilgili olarak çalışmalara başladıklarını, yürütülen çalışmalar sonucunu ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Kaynak : İHA


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