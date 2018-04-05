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İmzalar atıldı... Doğan Medya resmen Demirören Holding'e geçti

Doğan Medya'nın satışında resmi imzalar atıldı ve Doğan Medya artık Demirören Grubu'na geçmiş oldu. Ünlü iş adamı Aydın Doğan'ın ve ailesinin sahibi olduğu, Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören'in yönetiminde olan Demirören Medya Grubu'na resmi olarak satıldı.

Medya / 05 Nisan 2018 Perşembe 22:47
İmzalar atıldı... Doğan Medya resmen Demirören Holding'e geçti

Medya Radar’da yer alan habere göre, imza töreni Üsküdar'daki Doğan Holding binasında gerçekleştirildi. İmza töreninde Doğan Medya Grubu adına Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve avukatları hazır bulunurken Demirören Holding adına ise Yıldırım Demirören, Meltem Demirören ve avukatları katıldı.

Atılan imzalarla Doğan Grubu çatısı altında bulunan Yaysat, Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart artık Demirören Medya Grubu'nun oldu. Demirören Holding ve Doğan Grubu satış için 1,1 milyar dolara anlaştı. Doğan Medya Grubu'nun borç ve yükümlülüklerine ilişkin yapılan mahsuptan sonra Doğan Grubu’na 890 milyon dolar ödenmesinde mutabık kalındı.

Vedaya gelecekler
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile birlikte Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, yarın saat 10.30'da Trump Towers'ta bulunan Posta Gazetesi'ne ve ardından da saat 11.30'da Hürriyet Dünyası ve Doğan TV'ye gelerek çalışanlarla vedalaşacaklar.

Yıldırım DemirörenPosta GazetesiArzuhan Doğan YalçındağDoğan HoldingHürriyet Dünyası


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