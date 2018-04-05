Hatay'a gitmekten vazgeçen 25 sanatçı kim?

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a giden sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret etmişlerdi.



Ziyaretle ilgili Hande Fırat'tan dikkat çeken bir köşe yazısı geldi.



Bugünkü yazısında 'Gitmeyenler 'aranmadım' diyenler' başlıklı bir bölüm kaleme alan Hande Fırat, 25 ismin son anda uçağa binmekten vazgeçtiğini yazdı.



Köşe yazısının o bölümü şöyle:



Bir de gitmeyenler, aranmadım diyenler var. Listelerin hikâyesini de anlatacağım. Önce uzun yıllardır arkadaşım Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı... Özellikle 15 Temmuz'dan beri birçok organizasyona imza attı, bazılarında birlikte çalıştık. İnsanlığı ve organizasyonlardaki titizliği ile tanıdım. Bu tip organizasyonlarda davetli listesini tabii ki tek başına belirlemiyor. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı Protokolü ile çalışmak zorunda. Bu sefer de aslında kapsamlı bir liste hazırlandı. Sanat dünyasından yaklaşık 200 kişiye davetiye gönderildi. Hatta bunun 100'ünü TRT hazırladı. Sonuçta 200 sanatçı yoktu. Yani gelmeyenler hayli kalabalıktı. Hatta geleceğini bildiren 25 isim son anda uçağa binmekten vazgeçmiş. Benden söylemesi...



Köşe yazısının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel