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Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerle çatışma

Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye askeri helikopterle takviye birlikler sevk edildi.

3. Sayfa / 05 Nisan 2018 Perşembe 17:16
Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerle çatışma

Trabzon ve Gümüşhane arasındaki yaylalarda bir süredir güvenlik güçleri tarafından PKK Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonların ardından bugün terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanırken, yaşanan çatışmada 2 askerin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ile Trabzon'un Tonya ilçesi arasındaki kırsal alanda bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlandı. Bir ihbar üzerine bölgeye gittikleri iddia edilen güvenlik güçlerinden 2'sinin açılan ilk ateş sırasında yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerler bölgeden alınarak en yakın hastaneye sevk edilirken, sağlanan sıcak temasın ardından bölgede operasyonların sürdüğü, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis özel harekat mensubu ile jandarma komando timlerinin sevk edildiği kaydedildi.
Kaynak : AA

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