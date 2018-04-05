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Gıda sağlığı bu laboratuvara emanet

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi Cemil Kürekçi, Moleküler Biyoloji ve Gıda Laboratuvarı’nda Atomik Absorpsiyon cihazı ile 63 adet metalin tayinini gıdalarda, sularda ve toprak numunelerinde analiz edebildiklerini söyledi.

Teknoloji / 05 Nisan 2018 Perşembe 12:01
Gıda sağlığı bu laboratuvara emanet
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Cemil Kürekçi, laboratuvarın gıda analizlerine ağırlıklı olarak hizmet ettiğini belirtti.

Kürekçi, laboratuvarda yağ asidi, yağ analizlerinin, gıdalarda nikotoksin analizler, pestisit kalıntı analizleri ve mikrobiyolojik analizler gibi işlemlerin yapılabildiğini vurgulayarak, 'Şu anda burada spektrofotometre laboratuvarında bulunmaktayız. Ve atomik absorpsiyon cihazında ağır metal analizi yapıyoruz. Atomik absorpsiyon cihazı ile 63 adet metalin tayinini gıdalarda, sularda ve toprak numunelerinde analiz edebiliyoruz. Bunlardan kurşun, cıva gibi metalleri analiz ederek hizmet vermekteyiz. Laboratuvarımız kimyasal analiz, fiziksel analiz, mikrobiyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarlarından oluşmaktadır. Gıda analizleri ağırlıklı olarak yapmakla birlikte üniversitemizin bilimsel çalışmalarına hizmet veren bir laboratuvarız. Aynı zamanda sanayici ve dış kurumlarında, kamu kurumlarının da analiz ihtiyaçları olduğu zaman hizmet vererek onlara servis yapıyoruz. Gıda analizlerinde şuanda TÜRKAK ve Tarım Bakanlığı tarafından kuruluş izni almış bir laboratuvarız. Yetkilendirme için başvurularımız devam etmekte. TÜRKAK tarafından tanınan bir laboratuvar olmak için başvurumuzu yaptık. Ve şu anda başvurumuz değerlendirme aşamasında. Yağ asidi, yağ analizlerinin, gıdalarda nikotoksin analizler, pestisit kalıntı analizleri, mikrobiyolojik analizler şuanda yapabildiğimiz analizler içinde bulunmaktadır' dedi.

Kürekçi, toprak ve sulama suyu analizlerinde bölge illeri arasında beş kapsamda yetkilendirildiklerini belirtti.

Kürekçi, şöyle devam etti:

'Sağlık Bakanlığı tarafından özel diyaliz merkezleri ve kamu devlet hastanelerinin diyaliz ünitelerinin diyaliz suyu analizlerini yapan yetkilendirilmiş ilimizdeki tek laboratuvar olarak hizmet vermekteyiz. Şu anda moleküler biyoloji laboratuvarımıza ek olarak bir hücre kültürü analiz laboratuvarımız kuruluş aşamasında ve bununda birlikte de tıp fakültesi, biyoloji ve veteriner fakültesinde hücre kültürü deneylerini hizmet verebilecek bir laboratuvar altyapısına sahip olacağız. Bu laboratuvarımızda hali hazırda idari ve uzman personel sayımız 18 adettir. Bunlardan 6 tanesi uzman olarak görev yapmakta, 2 tane teknisyenimiz bulunmaktadır. Personel sayımız giderek artmakta ve kalitemiz analiz yapabilir kalitemiz giderek yükselmektedir.' Kaynak : İHA

Laboratuvar


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