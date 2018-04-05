Gazze'de ölü sayısı 20'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el Kidre, hayatını kaybeden gencin hastaneye kaldırıldığını, kimliğinin henüz teşhis edilemediğini söyledi.



İsrail uçaklar bu sabah erken saatlerde, Gazze'nin doğusunda Karni geçiş kapısı yakınındaki bazı Filistin direniş noktalarını bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Cuma günü İsrail işgal kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Hamdan El Kaşif'in (33) hayatını kaybettiğini açıkladı.



Diğer taraftan İsrail deniz kuvvetlerinin Gazzeli balıkçılara ateş ederek 3 balıkçının yaralanmasına yol açtı. Sağlık Bakanlığı geçen Cuma günü başlayan dönüş yüyürüşüne katılan 20 kişinin hayatına kaybettiğini açıkladı.



(Muhammed Rabah/İHA)) Kaynak : İHA