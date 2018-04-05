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Eyüpsultan'da kauçuk fabrikasında yangın

Eyüpsultan ilçesinde kauçuk, plastik ve izolasyon malzemeleri üretilen bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

3. Sayfa / 05 Nisan 2018 Perşembe 07:22
Eyüpsultan'da kauçuk fabrikasında yangın

Eyüpsultan ilçesinde kauçuk, plastik ve izolasyon malzemeleri üretilen bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Habipler Mahallesi Habipler Pirinççiler Yolu'ndaki kauçuk fabrikasında içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisin güvenlik görevlisinin fark ederek durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.

Kısa sürede fabrikanın tamamını saran alevlere Habipler, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Kayaşehir, Bağcılar, Bakırköy ve Eyüpsultan itfaiye takımları müdahalede bulundu.

Ekipler uzun süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürebildi.

Fabrikanın depo bölümü, içindeki çok sayıda malzemeyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Tesisin bahçesinde bulunan plastik ve izolasyon malzemelerinin bir kısmı da alevlerin sıçraması nedeniyle yandı.

Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından çok sayıda itfaiye ekibi fabrikada soğutma çalışmasına başladı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak : AA

PolisSağlık EkibiKayaşehir


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