Ortaova köyünde yaşayan 40 yıllık evli ve üç çocuk sahibi Çalışkan çifti, yaşama sevinçleri ve birbirlerine duydukları sevgiyle örnek oluyor.



Eşinin 20 yıl önce geçirdiği iş kazasında iki kolunu da kaybetmesinin ardından evin bütün yükü omuzlarına binen Habibe Çalışkan, büyük vefa örneği gösterdi.



Bir yandan eşinin bakımını üstlenen, diğer yandan 3 çocuğunu büyüterek evlendiren Çalışkan, bir taraftan da tarlalarda çalışıp kimseye muhtaç olmadan evinin geçimini sağladı.



Büyük bir sevgiyle eşine yemeğini kendi eliyle yediren, eşini tıraş eden Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır hem ana hem baba hem erkek hem de kadın olduğunu söyledi.



Çok sıkıntılar çektiğini ancak hiç isyan etmediğini, hep şükrettiğini dile getiren Çalışkan, kimseye muhtaç olmadan bugünlere geldiklerini belirtti.



Eşini bırakıp bir yerlere gidemediğine, aklının hep onda kaldığına işaret eden Çalışkan, 'Çocuklarım da gelip ilgileniyor ama benim içim rahat etmiyor. Eşimin karnını doyurursam rahat ediyorum, kendi yemeğimi de yiyebilirim. Yoksa yiyemiyorum.' ifadelerini kullandı.



Eşi kaza geçirdiğinde 20 yıllık evli olduklarına işaret eden Çalışkan, yıllarca gündüzleri eşinin bakımı ve tarla işleri, akşamları da ev işleri ve çocukların dersleriyle ilgilendiğini anlattı.



Genç yaşta evlendiğini anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:



'Çok zorluk çektim ama çocuklarım beni hiç üzmedi, bana yardımcı oldular. Kimseye muhtaç olmamak için çalıştım. Soğan, ektim, tarla ektim. Eşimi götürüyordum, çocuk gibi yanımda tarlada oturtuyordum. Sabah kalkıyoruz kahvaltısını yapıyoruz, ilaçlarını içiriyorum. 3 oğlum, 3 gelinim var. 20 yıldır eşime baktım, bakarım da. Görücü usulü evlendik ama ben onu çok sevdim. Her gün üstünü giydiriyorum, saçlarını tarıyorum, sakal tıraşını yapıyorum. Eşimi çok seviyorum. Allah yokluğunu göstermesin. Severek bakıyorum. Onu giyindirip gezdirdiğim zaman kendim giyinip gezmiş gibi oluyorum.'



- 'Hayata eşimin sayesinde tutundum'



Hüseyin Çalışkan ise motorlu ağaç dikme makinesine kaptırması sonucu kollarını kaybettiğini, eşinin desteğiyle yaşamı tutunduğunu söyledi.



Bu süreçte psikolojik sıkıntılar çektiğini ancak eşinin sürekli kendisine destek olduğunu vurgulayan Çalışkan, 'Eşimden Allah razı olsun, onun desteğiyle yaşıyorum. Eşimin sayesinde iyi durumdayım, kendi sayemde değil. Bırakıp gidebilirdi ama 20 senedir kahrımı çekiyor. Hem çocuklarımı büyüttü hem bana baktı. Hayata eşimin sayesinde tutundum.' ifadelerini kullandı.



Kaynak : AA