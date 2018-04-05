Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

Başaran Holding'e ait Challanger 604 tipi uçak 11 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri Şarika kentinden İstanbul'a gelirken İran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu 11 kişi yaşama veda etmişti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre, TC-TRB kuyruk tescilli uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesinin bulunmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken arama çalışmalarında yeni bir gelişme daha yaşandı.



İran Sivil Havacılık Otoritesi, arama ekiplerinin çarpma nedeniyle kaybolan FDR (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisinin ana hafızasının da bulduğunu duyurdu.



Kazanın nedeni ortaya çıkaracak olan uzun bir süre sonra bulunan FDR'nin fotoğrafı da İran tarafından paylaşıldı.







KAZANIN AYDINLATILMASINDA BÜYÜK ÖNEMİ VAR



İran'da kazayı araştıran ekip, uçuşa ilişkin verilerin kaydedildiği ve ağır hasar alan 'Flight Data Recorder'ın (FDR) verilerinin kaydedildiği ana hafızayı da buldu. Kazanın aydınlatılmasında büyük öneme sahip FDR perşembe günü bulundu. FDR'nin fotoğrafı da İran tarafından paylaşıldı.