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CHP'ye çok ağır eleştiri

Mehmet Barlas:CHP'ye bakınca "İyi ki Bahçeli ve MHP var" demiyor muyuz?

Siyaset / 05 Nisan 2018 Perşembe 09:54
CHP'ye çok ağır eleştiri

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas 'Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini trolleşme tehlikesi bekliyor' başlıklı yazısında CHP'ye ağır eleştirilerde bulundu.

CHP tabanının saldırgan söylemlerle trolleştiğini söyleyen Mehmet Barlas 'Ne yazık ki CHP toplumun önünde anamuhalefet partisi olarak yeni ufuklar açamıyor' dedi.

İşte Barlas'ın yazısındaki o bölüm;

CHP ve MHP
Ne yazık ki toplumun önünde yeni ufuklar açarak iktidara alternatif bir ana muhalefet partisi olmak yerine, tabanını kalitesiz ve saldırgan söylemlerle tutmaya çalışan ve sonunda trolleşen bir söylemin örgütlenmiş biçimi ile karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu'na ve onun temsil ettiği CHP'ye bakınca 'İyi ki Bahçeli ve MHP var' demiyor muyuz?
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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