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Çeyrek altın ve altın fiyatları 05.04.2018

Gram altın 171,5 lira, çeyrek altın 281 lira ve Cumhuriyet altını 1.147 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 05 Nisan 2018 Perşembe 10:14
Çeyrek altın ve altın fiyatları 05.04.2018

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 171,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 171,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 171,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.147 liradan satılıyor.

Asya piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybıyla 1.325 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına odaklandığını kaydetti.

Ticaret savaşlarının küresel ekonomilere olumsuz etkisinin, özellikle gelişmekte olan ülkelere ilişkin risk iştahının da azalmasına neden olduğunu belirten Memiş, yurt içinde dolar kurunun bu etkiyle yükseldiğini söyledi.

Memiş, yarın ABD'de tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek,' Doların güçlenmesi altının ons fiyatını her ne kadar baskılıyor olsa da, düşüşlerin kalıcı olmadığını gözlemliyoruz.Altının ons fiyatı 1.300-1.350 dolar bandında kalmaya devam ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Dün altının gram fiyatının dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü anımsatan Memiş şunları kaydetti:

'Döviz kurlarında ve altın gram fiyatında yaşanan bu sert yükselişler, yerini sert düşüşlere bırakabilir. Yıl içinde döviz ve altının gram fiyatında yükselişler görebiliriz, ancak kısa sürede bu kadar agresif hareketlerin yaşanması sağlıklı bir fiyatlama değil. Altının gram fiyatı, sadece dolar kurundan destek alarak yükseliyor. Döviz kurlarında beklediğimiz kar satışları, altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olabilir.'

Kaynak : AA

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