Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pülümür kırsalında MİT ve jandarmamızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.



Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada 1 askerin kolundan yaralandığı kaydedildi. Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : İHA