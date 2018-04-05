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Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon düzenliyor. Ekiplerin belediyedeki dijital verileri inceliyor.

Güncel / 05 Nisan 2018 Perşembe 10:02
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırıldı.

10 ARAÇLA GELDİLER

10 araçla gelen ekipler, belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapıyor.

KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri BakanlığıZabıta MüdürüBeşiktaş BelediyesiBelediye BaşkanıChp


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