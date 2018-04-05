Bekir Bozdağ'dan 'OHAL' açıklaması

Bir televizyon programında konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'OHAL'in uzatılması ihtiyacı ortadadır. Meclis kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir” ifadelerini kullandı.



Erken seçim olmayacağını da vurgulayan Bozdağ, MİT'in yurtdışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurduğunu, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.



Başbakan Yardımcısı, Tel Rıfat'tan YPG/PYD'li teröristlerin temizleneceğini, orada da sona yaklaşıldığını belirtti.



Kaynak : İHA