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Başbakan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasına yönelik haberleri yalanladı.

Ekonomi / 05 Nisan 2018 Perşembe 19:29
Başbakan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Başbakan Yıldırım, Moğolistan'a hareketinden önce havalimanında konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

(Mehmet Şimşek'in istifa iddiaları) İddialar Ankara'da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır.

Menbiç'e herkes hevesleniyor. Ameirka geldi ayağını sürüyor, şimdi Fransa'ya geliyor. Ama kimse burası kimindir demiyor. Bırakın insanlar kendi memleketlerinde rahatça yaşasınlar. Bırakın bu adamlar geleceklerine kendi sahip çıksın.

(Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangın) Şu an itibariyle durum 32 yoğun bakıma alındı başka hastanelerde. Olay yerine 70 adet ambulans yangın sonrası sevk edilmiş. Yangın sebebi kontrol altına tamamen altına alındıktan sonra incelenecek.

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