3 kritik bölgeye askeri üs

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Suruç, Akçakale ve Kızıltepe'de yeni askerî üs bölgeleri kurulacağını ileri sürdü.



Terör örgütünün köşeye sıkıştığı Kobani'nin daha yakından izleneceğini söyleyen Batuhan Yaşar 'Fırat'ın doğusunu büyüteç altına almak için yeni askeri üsler kurulacak' dedi.



İşte Batuhan Yaşar'ın konu hakkında yazdıkları;



KOBANİ'NİN KARŞISINA YENİ ASKERÎ ÜSLER



Artık plan-program dönemi başladı.

Adım adım gidiliyor.

Terör örgütünün sıkıştığı Kobani daha yakından izlenecek.

Suruç, Akçakale ve Kızıltepe'de yeni askerî üs bölgeleri kurulacak.

Fırat'ın doğusunu büyüteç altına almak için.

Terör örgütünü nefes alışına kadar izlemek için.

Yeni hedef orası çünkü. Kaynak : Beyaz Gazete Özel