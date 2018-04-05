15 Temmuz için 'Yerim destanınızı' demişti... Cezası belli oldu

Kocaeli'de, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanan köşe yazarı Yeliz Koray'a, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Koray ve avukatı Serdar Önür ile davaya katılma talebinde bulunan Ziya ve eşi Tülay Gündoğdu katıldı.



Mahkeme başkanının, duruşmaya geç gelmesi nedeniyle tepki gösterdiği Koray özür dileyerek, kendisine 1 saat sonra gelmesinin söylendiğini dile getirdi.



İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından davaya katılma talebinde bulunan Ziya Gündoğdu’ya söz verildi.



Gündoğdu, sanığın yazdığı yazıyla 15 Temmuz şehitlerini aşağıladığını ve halkın mücadelesini hafife aldığını savunarak, 15 Temmuz'da sokağa çıkan biri olarak davaya müdahil olmak istediklerini belirtti.



Sanık Koray da basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde eleştirel bir yazı yazdığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.



Avukat Önür de söz konusu yazının sadece başlığına bakıldığında yanlış anlaşılabileceğini fakat bir bütün olarak ele alındığında suç unsurunun oluşmadığını savunarak, müvekkilinin beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle Gündoğdu çiftinin davaya katılma talebini reddetti.



Sanık Koray'ın 1 yıl 3 ay hapsine hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.



Kocaeli'de yerel bir gazetenin yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray, köşesinde kaleme aldığı “Yerim Destanınızı” başlıklı yazısı dolayısıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2017'de gözaltına alınmıştı. Daha sonra salıverilen Koray hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla dava açılmıştı.



Kaynak : AA