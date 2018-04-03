YouTube binasına silahlı saldırı!

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde yaşanan silahlı olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



ABD basınında yer alan haberlerde, kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk etmeye başladıkları, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadıkları ifade edildi.



Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan ilk görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü.



YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve resmi bilgilerin elde edilmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.



- Yaralılardan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor



San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal etmesinin ardından ilk incelemelere göre, silahlı olayda 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığının belirlendiğini söyledi.



Barberini, hayatını kaybeden kişinin kadın olduğunu ve ilk incelemelerin ardından bu kişinin kendine ateş etmiş olabileceğini belirtti.



ABD basınındaki haberlerde ise ölen kadının silahlı olaydaki şüpheli olduğu iddia edildi.



San Francisco General Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.



- Trump'tan açıklama



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olay hakkında kendisinin bilgilendirildiğini ifade ederek, 'Düşüncelerimiz ve dualarımız olayda yer alan insanlarla.' yorumunu yaptı.



Trump, olay yerindeki polis memurları ve ilk yardım görevlilerine teşekkür etti.



San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bin çalışanı yer alıyor.

Kaynak : İHA