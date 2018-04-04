USD (Alış - Satış) : 4,01 - 4,01 EURO (Alış - Satış) : 4,92 - 4,93

Sıcak Haber : Erdoğan, Putin ve Ruhani ortak açıklama yapıyor CANLI!..

Yedikleriniz kansere dost mu düşman mı ?

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Safiye Koçyiğit, hangi besinlerin kanserden koruduğunu, hangi besinlerin kanseri tetiklediğini öğrenmenin sağlıklı yaşam için atılacak önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Sağlık / 04 Nisan 2018 Çarşamba 12:38
Yedikleriniz kansere dost mu düşman mı ?

1-7 Nisan Kanser haftası kapsamında kanserden korunmada beslenmenin önemine dikkat çeken Kent Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Safiye Koçyiğit, tüketilen yiyecek ve içeceklerin çağın hastalığı üzerine olumlu-olumsuz etkilerinin üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan biri olduğunu vurguladı. Beslenme şeklinin kanser oluşumuna etkisinin ortalama yüzde 30 olarak kabul gördüğünü belirten Koçyiğit, şunları söyledi: “Yağdan ve hayvansal proteinden zengin beslenme. Süt ve süt grubu besinlerin yetersiz tüketilmesi, sebze ve meyvelerin az tüketilmesi, tahıl ve kuru baklagil grubu besinlerin az alınması ve tam tahıl ürünleri yerine saflaştırılmış ürünlerin tüketilmesi, az posalı beslenme, fazla tuz tüketimi, fazla miktarda alkol tüketimi, sıvı yağlar yerine katı yağın ağırlıklı kullanılması, zeytinyağı, balık, balık yağı, ceviz, fındık gibi yağlı tohumların az tüketilmesi, besinlerin hazırlanmasında yanlış uygulamalar ve vitamin kayıpları. Hatalı pişirme yöntemleri ile besinde kanserojen maddelerin oluşması ve bunların vücuda alınması, besinlerin uygun olmayan koşullarda saklanması ile özellikle tahıllarda, baharatlarda ve yağlı tohumlarda toksin ve küf oluşumu, katkı maddeleri içeren hazır gıdaların fazla miktarda tüketilmesi kanser oluşumunda etkili beslenme ile ilgili faktörler olarak sıralanabilir.”

BESİNLER VE KANSER ÇEŞİTLERİ

Diyetisyen Koçyiğit, bazı besinlerin az ya da fazla tüketilmesinin de bazı spesifik kanser türlerini tetiklediğine ilişkin çalışmalar olduğunu kaydetti.

Koçyiğit, “Kahve, yapay tatlandırıcılar, klorlu içme suyu, alkol; mesane kanseri. Fazla enerji alımı, alkol, sedanter yaşam; meme kanseri. Folat eksikliği; rahim kanseri. Fazla yağ tüketimi, doymuş yağ, kırmızı et, alkol (özellikle bira), düşük lif, sebze tüketimi, sedanter yaşam; kolorektal kanser. Aşırı alkol, sigara, tuzlu turşu gibi gıdalar, düşük vitamin ve mineral alımı, fazla A vitamini tableti kullanımı; ağız içi ve özofagus kanseri. Hepatit virüsü enfeksiyonu, fazla alkol alımı, demir yüklemesi, toksik bileşenlerin birikimi (aflotoksin); karaciğer kanseri. Sigara kullanan kişilerde B-karoten tableti kullanımı; akciğer kanseri. Fazla yağ tüketimi, özellikle et kaynaklı doymuş yağ; prostat kanseri. Küflenmiş, tütsülenmiş veya tuzlanmış gıdaların fazla tüketimi, ülsere neden olan bakteri ile enfeksiyon; mide kanseri oluşumu üzerine olumsuz etki yapmaktadır” diye konuştu.

Kaynak : İHA

Tuz TüketimiKırmızı EtAkciğer KanseriKaraciğer KanseriProstat Kanseri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı