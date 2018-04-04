Yalçın Topçu Tüm Renkleriyle Türk Dünyası'nda konuştu

“Devletlerin ve milletlerin kültürel ilişkileri ve bu ilişkilerin çokça olması ulusal, bölgesel ve küresel olarak bütün insanlar için barışı, güvenliği, refahı ve adaletli bir dünyada yaşamı getirir.”



“Tüm Renkleriyle Türk Dünyası” Nevruz Balkan turnesi çerçevesinde 7. gösterisini Bulgaristan'ın 2019 Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehri Filibe'de yaptı. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslar Arası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Filibe Valisi Zdravko Dimitrov, Filibe Belediye Meclis Başkanı Savina Petkova'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk dünyasının dört bir yanından sanatçılar, konser ve halk dansları gösterisiyle Filibelilere büyük bir şölen sundu.







“MERHUM BAŞBUĞ VE AZİZ ÜLKÜ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI, RAHMET VE ŞÜKRANLA YÂD EDİYORUM”



Programda yaptığı konuşmada sözlerine “Türk Siyasetinin önemli isimlerinden ve Milliyetçi Hareketin lideri Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş 'i ve aziz ülkü şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum” diye başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, tarihi Filibe kentinin 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyacak olmasını vurgulayarak “dostumuz, komşumuz ve müttefikimiz Bulgaristan'ın medeniyetlere beşiklik yapmış Filibe şehrinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz vesilesiyle düzenlenen bu güzel konserde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Farklı coğrafyalarda baharın gelişinin nasıl coşkuyla kutlandığını izleme ve Filibeli kardeşlerimize tanıtma fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandı.



“KÜLTÜREL İLİŞKİLER KOMŞULAR VE MÜTTEFİKLER ARASINDAKİ BAĞLARI KUVVETLENDİRİR”



“Ulusal, bölgesel ve uluslararası barışın, güvenliğin, refahın sağlanması için de ülkelerin kültürel gelişmişliği ve diğer ülkelerle kültürel işbirlikleri büyük önem arz eder. Kültürel ilişkiler komşular ve müttefikler arasındaki siyasi, ekonomik ve insani bağları da güçlendirir. Kültürel ilişkiler aradaki sorunların aşılmasını kolaylaştıracağı gibi çok yönlü işbirliklerine de öncülük eder. Devletlerin ve milletlerin kültürel ilişkileri ve bu ilişkilerin çokça olması ulusal, bölgesel ve küresel olarak bütün insanlar için barışı, güvenliği, refahı ve adaletli bir dünyada yaşamı getirir.”



Konserde emeği geçenlere ve katılımcılara tek tek teşekkürlerini ileten Topçu Filibe Valisi Zdravko Dimitrov'a günün anısına bir şilt takdim etti.







“KASTAMONU'DA BAŞLATTIĞIMIZ NEVRUZ KUTLAMALARINI FİLİBE'YE TAŞIMAK BİZLER İÇİN ONURDUR”



Nevruzun Türk Dünyasının ortak kültürel mirası olduğunun ve aynı zamanda insanlığa mal olmuş bir kültürel değer olduğunun altını çizen Türksoy genel Sekreteri Kaseinov “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'da başlattığımız Nevruz kutlamalarını bugün 2019 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilen Filibe'ye taşımak bizler için ayrı bir onurdur. Nevruz bayramı kültürlerin etkileşimi için çok güzel bir etkinliktir. Başta Nevruz bayramını kutlayan kardeş halklarımız olmak üzere tüm insanlığın nevruz bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.



“KÜLTÜR VE SANAT ÜZERİNDE FARKLI TOPLUMLAR ARASINDA KURULAN BAĞLAR EN SAĞLAM DOSTLUK BAĞLARIDIR”



Türksoy tarafından uzun süre akıllarda kalacak bir kültür-sanat faaliyeti gerçekleştirilmesinin 2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe'de önümüzdeki yıl düzenlenecek faaliyetlerin temellerini sağlam bir şekilde attığını belirten Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani “kültür ve sanat üzerinde farklı toplumlar arasında kurulan bağlar en sağlam dostluk bağlarıdır. Orta Asya ve Kafkaslardan Balkanlara, Kazan'dan Anadolu'ya geniş bir coğrafyada farklı ülkelerden seçkin sanat gruplarını bir araya getiren konser programının Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk ilişkilerini daha da pekiştirmek ve bu dostluğu daha geniş bir coğrafyaya taşımak bakımından da önemli bir rol oynayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



Daha önce Nevruz bayramı hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten eden Belediye Meclis Başkanı Petkova, etkinlikte bulunmaktan ve böylesi bir kültür faaliyetini çok kültürlü ve zengin geleneklere sahip olan Filibe'de ağırlamaktan şeref duyduğunu belirtti.

