Üçlü zirvede Türkiye'nin durumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Ankara'da bir araya gelerek Suriye'deki gelişmeleri masaya yatıracak.



Hürriyet yazarı Sedat Ergin yapılacak üçlü zirveyi Astana sürecinin son aşaması olarak değerlendirken zirvenin önemine dikkat çekti.



'TÜRKİYE'NİN MASADAKİ DURUMUNU GÜÇLENDİRİYOR'



Ergin, Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin kontrolündeki İdlib'in önemine vurgu yaparken şunları yazdı;



İdlib, Afrin'in güneyinden aşağı doğru inen, doğuda Esad rejiminin kontrolündeki Halep vilayeti ile çevrelenen, batıda Hatay ve yine rejim kontrolündeki Lazkiye bölgesine bitişik, güneyde ise Hama'nın kırsalına açılan bir coğrafyaya yayılmış olan bir bölge. Beşar Esad'ın Şam civarındaki Doğu Guta'da hâkimiyetini önemli ölçüde sağlamasıyla birlikte, İdlib, savaşın son aşamasına girilirken Suriye'deki silahlı muhalif grupların en yoğun bir şekilde kümelendiği bölge olarak dikkat çekiyor.



Uluslararası Kriz Grubu'na göre İdlib'de, yarısı yerinden edilmiş Suriyeliler olmak üzere 2 milyon 650 bin insan yaşıyor. Bu bölgede rejim muhalifi on binlerce silahlı militan üslenmiş durumda. Önemli bir bölümü omurgasını El Nusracıların oluşturduğu Heyet Tahrir Üş Şam örgütüne mensup.



Türkiye'nin İdlib'de kurduğu gözlem noktaları rejim güçleri ile muhalefet arasında bir tampon işlevi görüyor ve bu yönüyle çatışmasızlık hedefini destekliyor. Ama bu işlevin kritik bir boyutu daha var. Esad rejiminin Doğu Guta'da olduğu gibi İdlib'deki muhaliflere karşı topyekûn bir saldırıda bulunması halinde, bu hamlenin Türkiye'ye dönük çok büyük bir göç dalgasını tetiklemesi işten değil. Dolayısıyla Türkiye'nin sahadaki askeri mevcudiyeti, böyle bir ihtimal karşısında Esad rejimine dönük önemli bir caydırıcılık yaratmış oluyor.



Ayrıca, gözlem noktalarıyla İdlib'de söz sahibi bir aktör konumuna gelmesi, Suriye'de siyasi çözüm arayışının hızlanacağı bir dönemde Türkiye'nin masadaki pozisyonunu da güçlendiriyor.



Yazının tamamı için tıklayınız







Kaynak : Beyaz Gazete Özel