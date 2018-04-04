Türkeş kabri başında anıldı

MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 21. yılı nedeniyle Beştepe’deki anıt mezarında tören düzenlendi.



Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma töreninde MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş’in mezarına kırmızı- beyaz karanfiller bıraktı ve su döktü. Törende bir konuşma yapan Bahçeli, “Türkiye’nin meseleleri karşısında dile getirdiği akılcı, kalıcı, milli ve isabetli çözüm önerileri hala geçerliliğini korumaktadır. O Türk’ün nefes aldığı her yerde milli heyecan, Türk-İslam ülküsünün yılmaz savunucusu olarak fikir ve hareketimize istikamet vermiştir. İlhamını Türk milletinin engin ferasetinden almıştı, ufkunu milli bir ruhla çizmişti. Mazlumlara umut, zalimlere korku, dosta güven, düşmana karşı amansız bir mücadelenin simgesi olan milliyetçi ülkücü harekete liderlik yapmıştı. Dün, bugün ve yarın arasında muazzam bir gönül köprüsü kuran, ömrünü Türk milletinin istikbaline adayan siyaset ve devlet adamıydı. Onun ufkunu dün ile sınırlamak büyük bir kayıp, bugün ile sınırlı tutmak haksızlıktır. Kendisi yarınlara uzanan meşale, geleceği aydınlatan umuttur. Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, milli birlik ve beraberliğin can suyu olmuş, tehditlere karşı bekanın yanında olmuştur. Bugün taraflı tarafsız birçok insan tarafından takdir toplayan merhum Türkeş’in fikirleri Türk milletinin birliği, Türkiye’nin dirliği için çok ciddi mesajlar vermektedir. 1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakkatli yolculuğun bunun ispat ve ilanı, bizim ise vefa duymaktan imtina etmeyeceğimiz şerefli mazimizdir” ifadelerini kullandı.



"MHP DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE İLKELERİNDEN KOPMADI"



“Yarım asra yaklaşan kutlu davamızı devletimizin ve milletimizin bekasına adadık. İhanetlere direndik, oyunları bozduk, ümitsizlikleri yendik, karamsarlıkları aştık” diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli, “Merhum Türkeş Bey, fikir, iman, ülkü aşkı, insanları güçlü yapan bunlardır diyerek inancın, kararlılığın, manevi bağlanışın engelleri aşmada en etkili yol olduğunu göstermişti. MHP dün olduğu gibi bugün de ilkelerinden kopmadı. Ülkücü gençlik ülkülerinden ayrılmadı. İnandık, en çetin imtihanlardan alnımızın akıyla çıktık. Gücümüzü aziz milletimizden, kararlılığımızı ülkülerimizden aldık. Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Merhum Başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmemiş, menfaat tekliflerine, tehditlere boyun eğmemişti. Biz de aynısını yapıp önümüze bakacağız, mücadelemizi yüksek bir şuurla sürdüreceğiz. Bölünmeye, bölücülüğe, bozgunculuğa ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız. Milliyetçilik diyecek, bin yıllık kardeşliğimizi hem yaşayıp hem de yaşatacağız. Ülkücülük diyecek, Türk milletine mensubiyet bilinciyle istiklal ve istikbal haklarımızı imanla, fedakarlıkla savunacağız. Ahlakçılık diyeceğiz, milli ve manevi değerlerimizi koruyacağız. Hürriyetçilik ve şahsiyetçilik ilkesi ile yürüyecek, toplumculuk ile bütünleşecek, köycülük ile milletin efendilerini kalkındıracak, endüstri ve teknikçilik ile çağın standartlarının üzerine çıkacağız” açıklamasını yaptı.



MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kuvvetin birlik ve beraberlikten doğduğunu her fırsatta ifade etmesinin şimdiki zaman diliminde daha anlamlı hale geldiğini belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“15 Temmuz FETÖ ihaneti ile ortaya çıkan tehditler milli birliğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu göstermiştir. Suriye ve Irak’tan kaynaklanan terör tehdidi yaşanan sıkıntılı sürecin nerelere kadar uzandığını izaha gerek bırakmamıştır. Türkiye tehlike altındayken, Türk milleti bölünmek istenirken biz ayrı gayrı düşemez, nefsimize, heveslerimize, günübirlik heyecanlarımıza teslim olamazdık. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla öne atılmalı, bunu kendimize vazife bilmeliydik. Nitekim, öyle de yaptık. Uğruna her şeyimizi feda etmeye yeminli olduğumuz vatanımızın selametine hizmet verirken, siyasi ikbal peşinde koşamazdık. Biz böylesine kutlu bir yolu takip ederken fitne odakları boş durmadı. Ama buna aldırış etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Yılanlara, kananlara, kaçanlara inat bugün MHP ayaktadır. Güçlüdür, kararlıdır, geleceğin Türk asrını belirlemek için hazırlıklıdır. Merhum liderimiz, ’Davamız Türk milletinin büyük ve şanlı mazisine layık bir istikbal meydana getirmektir’ sözü Milliyetçi ülkücü hareketin esas hedefidir. Binlerce yıllık mazisi olan milletimizi yeni yüzyıl, hatta bin yıllara taşıyacak kararlılığa, cesarete ve uzak görüşlülüğe sahibiz. Stratejik planlama ve hedeflerimizi bu şuurla uygulamaya koyduk.”



Bahçeli, “Türkiye ve Türk milleti hasımları karşısında sarsılmaz bir duruş ortaya koyuyoruz. Büyük Türkiye ülkümüzü inşa etmek üzere mücadelemizi sürdürüyoruz. Gayemiz Türklüğü, Türk milletini hak ettiği müreffeh kudretli seviyelere taşımaktır. Güçlünün söz sahibi olup zalimleştiği bir dünyada ülke olarak güçsüzün sesi, mazlumun tutan eli olmalıyız. Emperyalizmin, bölücü ve yıkıcı faaliyetleri karşısında istikrar ve huzurun tarafında duracağız. Adalet sancağını elden düşürmeyecek, dalgalanmaya devam ettiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun için çok çalışacağız. Türk milletinin bekasını korumak için bir ve beraber olmak zorundayız. Fitneye, fesada karşı uyanık kalmak durumundayız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için tek yürek olmaktan başka çarenin kalmadığını idrak etmeliyiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı



(İlker Turak - Cem Geçim/İHA) Kaynak : İHA