TSK paylaştı: Miniklerden Mehmetçik'e mektup

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından her zamankinden farklı bir paylaşım geldi.



TSK, minik öğrencilerin Mehmetçik için yazdığı mektupları sosyal medya hesabından paylaştı.



'Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız mektuplarıyla Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.' mesajıyla yapılan paylaşımda Ela Atar'ın yazdığı mektuptaki “Duymaya alışkınsınızdır hepiniz, fakat doğru söze ne denir? Vatan size emanet, topraklarımız size emanet. Kalplerimiz, canlarımız size bin feda, size emanet.” satırları dikkat çekiyor.



İşte o mektuplardan bazıları:



































Kaynak : Beyaz Gazete Özel