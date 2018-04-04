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Terörist sevici oyuncu Füsun Demirel iş istiyor

Oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisine iş verilmemesine tepki gösterdi.

Güncel / 04 Nisan 2018 Çarşamba 12:20
Terörist sevici oyuncu Füsun Demirel iş istiyor

Instagram hesabında bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına şunları yazdı:

1984 sinema ile tanışmam...Bugüne kadar 60 film ve belki 20 dizi...12 ulusal ödül

Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…'

Füsun Demirel'in bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

''ÇOK İNCİTİCİ MESAJLAR DA GELİYOR''

Füsun Demirel bunun ardından bir paylaşım daha yaparak, ''Gelen destek mesajlarına sonsuz teşekkürler… Çok incitici mesajlar da geliyor… Yoruma kapatmak zorunda kaldık'' diye yazdı.

Füsun Demirel, ''Gerilla annesini oynamak istiyorum'' demesinin ardından 'Aile İşi' adlı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Füsun Demirel gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada sözlerindeki ''gerillanın'' PKK'lılar olmadığını belirterek, ''Bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş, ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır'' demişti.


InstagramFusun Demirelİtalya


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