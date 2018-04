Taksicilerden '@Taksi' uygulaması

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman ve @taksi Genel Müdürü Birtan Pabuçcu, @taksi uygulamasını bir basın açıklamasıyla tanıttı.



Duman, 2 yıldır Uber'le hukuki olarak mücadele ettiklerini ifade ederek, 'Biz halkımızın, müşterilerimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz ve bunların tespitini yaptık. Taksiciler olarak kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bu şirkete bir uygulamayla karşılık vermek istedik.' dedi.



Araçların ve şoförlerin kalitesini yükseltmeyi istediklerini dile getiren Duman, @taksi ile 'ileri sürüş teknikleri', 'diksiyon', 'yabancı dil' ve 'ilk yardım' eğitimleri vermeyi planladıklarını belirtti.



Duman, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ticari kullanım kartı verdiğine değinirken, 'Bu kart 100 lira karşılığında veriliyor. Bunun en az 5-6 aylık eğitimle verilmesini talep ediyoruz. Sadece aracın kalitesiyle bir mesleğe kalite gelmez. Şoförün haklarını vererek, şoförü ezmeyerek, şoförün kalitesini yükseltirseniz o zaman bu mesleğe kalite gelir. Şoförün üzerinde ekonomik baskı var. Bunların azaltılması için gerekli çalışmaların yapılması lazım. Şoförlük yapacak kişinin tamamen sabıka kaydı, psikoteknik belgesi, sağlık raporu olmak zorunda. Biz, herkesin ticari taksi sürücüsü olmasını istemiyoruz. Lisanslı kişiler bu mesleği yaparsa o zaman kalitenin artacağını düşünüyoruz.' diye konuştu.



Müşteri şikayetlerini, 'taksi şoförünün kısa mesafe yolcusu almak istememesi', 'araçların kalitesi', 'şoför davranışları' şeklinde sıralayan Duman, uygulamanın tarifelerine ilişkin şunları kaydetti:



'Turkuaz taksi ve siyah taksi olarak UKOME'de karar çıktı. Şu anda taksilerimiz buna geçiyor. VIP yani siyah taksi yüzde 100 farklı tarifeyle, turkuaz taksi ise yüzde 15 farklı tarifeyle çalışıyor. Turkuaz taksinin özelliği D segmenti ve üstü araçlar olması. Bu da uygulamanın içerisinde yer alıyor. Müşteriler taksileri aplikasyon üzerinden çağırabilirler.'



- 'VIP araçları bugün itibarıyla uygulamamıza dahil ettik'



@taksi Genel Müdürü Birtan Pabuçcu da @taksi uygulamasının derneğin üyeleriyle kurduğu bir oluşum olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:



'Bin 500'ü geçkin üyemiz var ve her geçen gün artıyor. Yaptığımız kampanyalarla ciddi yolcu sayısına ulaştık. Teknolojiyi kullanarak geliştirilen uygulamayla derneğe katkı verip, derneğin şoförlere eğitim vermesini sağlamayı planlıyoruz. Şu an uygulamamızda 3 çeşit taksimiz var. Bunların da hepsi kanuna uygun ve yasal taksimetre ile çalışıyor. Uber, taksimetresiz çalıştığı için Avrupa'da birçok ülkede yasak. Ülkemizde de bu kanun geçerli. Biz bu kanuna uygun çalışıyoruz ve çalışacağız. Karşı tarafın da bu yasalara uymasını bekliyoruz. Bütün dünyada taksiler lisanslıdır ve kamu kurumlarının belirlediği kriterlere göre çalışır. Biz yasalız, diğerleri merdiven altı.'



Hızla yayılmayı ve müşterilere daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade eden Pabuçcu, 'Uygulamamızda 3 çeşit aracımız var. İstanbullu yolcularımız uygulamayı ücretsiz olarak telefonlarına indiriyor. Şu anda 2 ilde pilot çalışmamız devam ediyor. Yoğun talep de var. Uygulamayı indirdikten sonra kredi kartı veya BKM Ekspres hesaplarıyla yolcularımız sisteme üye olup, tek tuşla taksi çağırabilirler. VIP araçları bugün itibarıyla uygulamamıza dahil ettik. 16 tane havalimanı çevresinde var. Bunların sayısının artmasıyla uygulamada daha fazla yer vereceğiz lüks taksiye. Her gelen şikayeti tek tek değerlendiriyoruz, personelimiz tarafından dönüş sağlanıyor. İlerleyen günlerde sayıların artmasıyla müşterilerimize daha geniş kapsamlı olarak sunmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.



