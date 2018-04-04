Söylemezsem Olmaz masasından ünlü isme tepki

İvana Sert ile Peker Açıkalın'ın yer aldığı komedi filmi “Karımı Gördünüz Mü?” filminin tanıtımı için ikili Söylemezsem Olmaz programına davet edildi.



Peker Açıkalın hasta olmasına rağmen programa katılırken, İvana Sert hastalığını bahane göstererek programa katılmadı.



'İVANA GELMEK ZORUNDA'



Programa katılmayan başrol arkadaşı İvana Sert'i eleştiren Peker Açıkalın 'Bana dedikleri zaman ben sette olurum. Dedikleri saatte burada olurum. Ivana hanım nerden şu anda? İlk defa tanıştım kendisiyle çok saygı duyuyorum ama ben filmimin piyarını yapmak istiyorsam, İvana hanım buraya gelmek zorunda ama yok.' diye konuştu.







'BİZE VERİLEN SÖZ SİZE VERİLMİŞTİR'



Programın yorumcularından Ece Erken de İvana'ya tepki gösterirken 'Bir sanatçı ünlü kim olursa olsun. Bize verilen söz size verilmiş olur. Söylemzsem olmaz'a bu saattte geleceğini söyleyip, eğer gelmiyorsa...Bu bir iş disiplinidir. Ben buraya söz verdiysem hastada olsam çıkamak zorundayım.' dedi. Programın yorumcularındande İvana'ya tepki gösterirken 'Bir sanatçı ünlü kim olursa olsun. Bize verilen söz size verilmiş olur. Söylemzsem olmaz'a bu saattte geleceğini söyleyip, eğer gelmiyorsa...Bu bir iş disiplinidir. Ben buraya söz verdiysem hastada olsam çıkamak zorundayım.' dedi.





