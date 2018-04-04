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Sosyal medyada ünlenen bebek şimdi 12 yaşında

“Başardım” der gibi görünen pozuyla sosyal medyada ünlenen bebek artık 12 yaşına girdi.

Yaşam / 04 Nisan 2018 Çarşamba 14:41
Sosyal medyada ünlenen bebek şimdi 12 yaşında

Sosyal medyadaki sarışın bebeğin fotoğrafını hatırlamayan yoktur.

Fotoğrafı pek çok konu için ‘caps' olarak kullanılan bebek, şimdi 12 yaşında.

Bu fotoğrafla ünlenen Sammy Griner'ın fotoğrafı çekildiğinde 11 aylıktı.



“Başardım” mesajı verir gibi görünen pozuyla ünlenen Griner, bu fotoğrafı sayesinde ailesine 100 bin dolar kazandırdı.



Sammy Griner'ın annesi Laney Griner, “Bu fotoğraf, evimize giden plaj yolunda çekildi. Fotoğrafa baktıkça hala bu fotoğraftaki hareketi yapan çocuğun 11 aylık olduğuna inanamıyorum” demişti.



Anne Laney Griner, şimdi 12 yaşında olan Sammy Griner'ın son halini, Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.










BebekDolar


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