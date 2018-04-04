USD (Alış - Satış) : 4,01 - 4,01 EURO (Alış - Satış) : 4,92 - 4,93

Selimiye Kışlası davasında karar

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi.

Güncel / 04 Nisan 2018 Çarşamba 17:47
Selimiye Kışlası davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında, 'Anayasayı ihlal' suçundan sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, bir sanığı 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, 77 sanığın beraatine hükmetti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen karar duruşmasına 40 tutuklu sanık ile 18 tutuksuz sanık katıldı. Başbakanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve müştekilerin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanıklar, darbeden haberlerinin olmadığını savunarak, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan 13 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, dönemin 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'ı konutundan almaya giden 3 yüzbaşıya 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 6 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle Ali Demirci'ye 14 yıl, Mehmet Kambur'a 11 yıl 8 ay ile Servet Demir ve Emre Ersan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan sanıklardan Feyzullah Şahan'ın 'sivil imam' olduğu iddiasına ilişkin bir delil tespit edilemediğini belirten mahkeme heyeti, sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aralarında 2 yarbay, bir üsteğmen, 4 astsubay ve 10 uzman çavuşun bulunduğu 77 sanık ise tüm suçlardan beraat etti.

Altı sanık duruşmada tutuklandı

Mahkeme heyeti, 'Anayasayı ihlal' suçundan ceza alan sanıklar Ramazan Uygur, Onur Aydın, Ahmet Özel, Halil Göbüt, Tuğrul Kekeç ve Gökhan Arıkan'ın duruşmada tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca salonda bulunmayan ve ceza alan sanıklar İbrahim Cengiz, Yusuf Akülger ve Bilal Dursun hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi. Kaynak : AA

İşgal GirişimiTürkiye Cumhuriyeti AnayasasıBüyükşehir BelediyesiTerör ÖrgütüAğır Ceza Mahkemesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı