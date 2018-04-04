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Rusya da Fethullah Gülen'in peşinde

Mehmet Barlas Rusya'nın da artık Fethullah Gülen'in peşinde olduğunu ileri sürdü.

Güncel / 04 Nisan 2018 Çarşamba 09:38
Rusya da Fethullah Gülen'in peşinde

Barlas, FETÖ teröristlerinin Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldürmesinden dolayı Rusya'nın da FETÖ ile ilgili gelişmelere dahil olduğunu söyledi.

Fethullah Gülen'in iade edilmesi konusunun artık sadece Türkiye'yi ilgilendirmediğini ifade eden Mehmet Barlas artık devrede Rusya da var dedi.

İşte Mehmet Barlas'ın yazısındaki o bölüm;

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Adana'da yaptığı konuşmada FETÖ'nün elebaşına yönelik seslendirdiği uyarının yansımalar yapmaması mümkün değildi... Erdoğan şöyle demişti:
'- Kosova'dan 6 tanesini paketleyip getirdi MİT... Pensilvanya da gelecek. Gelecek. Öyle bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin...'

TASS'ın haberi
Dün gelen Rus TASS ajansı kaynaklı bir habere göre ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, FETÖ'nün iadesine ilişkin değerlendirmede bulunmuş. Oxman Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini söylemiş.

ABD projesi
FETÖ elebaşının kaderi artık sadece Türkiye'ye yönelik olarak işlediği suçların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı değil... Neticede Türkiye'de orduya ve polise sızarak her türlü kanunsuzluğu örgütlemesi ve hatta 15 Temmuz'da darbe yaptırmaya teşebbüs etmesi bile ABD açısından kabul edilebilir eylemlerdir... Çünkü FETÖ de PKK gibi bir Amerikan projesidir.

Rusya da peşinde
Ancak şimdi devrede bir de Rusya var... FETÖ'nün silahşorlarının Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine karışmış olmaları, Feto'ya ilişkin gelişmelere Rusya'yı da dahil etti. Artık bu adamın iadesi konusunun takipçisi sade biz değiliz. Devrede Rusya da var. Çünkü Karlov suikastı soruşturmasında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Rus BüyükelçiMevlüt Mert AltıntaşTerör ÖrgütüAdalet BakanlığıYakalama Kararı


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