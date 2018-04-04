Önce çocukları okudu şimdi sıra onlarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık seferberliği Düzce'de tüm hızı ile devam ediyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde muhtarlık hizmet binasında eğitimlerini alan kadınlar, okuryazar olduktan sonra Üniversiteye gitmek istediklerini dile getirdiler. Düzce'nin birçok noktasında açılan Okur-Yazarlık kurslarına ilgi her geçen gün artarken, Belediye Başkanı Dursun Ay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ki kursu ziyaret ederek kursiyerler ile bir araya geldi. Onlarla sohbet ederek kurs hakkında bilgiler alan Başkan Ay, yaşları kaç olursa olsun okuma yazma bilmeyen kalmayacağını söyledi.



Ay, “Görüyorsunuz 69 yaşındaki teyzelerimiz okumayı sökmeye başlamışlar. Bizde onları gördük. Çok hoşuma gitti. Onlara okumaya bitirin belediyeye gelin çay içelim dedik. Onlarda çok mutlu oldular. Biz bu şekilde tüm mahalleleri geziyoruz. Valilik ile beraber bir seferberlik ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Türkiye'de okuma yazma bilmeyen kalmasın. Yaş kaç olursa olsun. Özellikle yaşlı teyzelerimiz için böyle okuma yazma ya gelmeleri bizleri mutlu etti. Çok güzel şeyler bunlar. İnsanımız sınıf atlıyor. Okuma yazma bilmeyen ülkemizde kalmasın” dedi.



Kursa katılarak okuma yazma öğrenen kadınlar, çocuklarını okuttuklarını şimdi sıranın kendilerine geldiğini dile getirdiler.



69 yaşındaki Bediha Taşkın, “Çok güzel gidiyor. Çok memnunuz. Çok seviyoruz hocamızı da. Böyle bir kursun başlatılmasından dolayı çok mutluyuz” derken, 76 yaşındaki Elmas Dereli, “Allah razı olsun açanlardan. Cumhurbaşkanımızdan. Öğretmenimizden çok razıyız. Çok seviyoruz. Okumayı sökmeye başladık. İnşallah ileriye gidecek. Bu bitince okumak istiyoruz diye dilekçe vereceğiz. Üniversiteye kadar gidecek. 76 yaşındayım ama okumak istiyorum” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA