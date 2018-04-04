Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşliğinde Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu giden ünlü isimler arasında yer alan ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan Suriye açıklaması geldi.



Sosyal medya hesabından 'Dileriz İslam alemi arzu ettiği barışı yakalar. Suriye'de kan durur.Ülkemiz saldırılardan kurtulup esenliğe kavuşur.' diye yazan Hatipoğlu, 'Önümüzdeki yüzyıl ümmetin silkiniş ve liderlik dönemi olur.' ifadelerini kullandı.



Hatipoğlu'nun bu mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suriye konulu üçlü zirvesi için biraraya geldiği gün atması dikkat çekti.









Dileriz islam alemi arzu ettiği barışı yakalar.Suriyede kan durur.Ülkemiz saldırılardan kurtulup esenliğe kavuşur.Önümüzdeki yüzyıl ümmetin silkiniş ve liderlik dönemi olur. — NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) 4 Nisan 2018