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Nihat Hatipoğlu'ndan Suriye açıklaması

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Suriye'deki kanın durmasını isteyerek "Önümüzdeki yüzyıl ümmetin silkiniş ve liderlik dönemi olur." diye ekledi.

Güncel / 04 Nisan 2018 Çarşamba 13:32
Nihat Hatipoğlu'ndan Suriye açıklaması

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşliğinde Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu giden ünlü isimler arasında yer alan ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan Suriye açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabından 'Dileriz İslam alemi arzu ettiği barışı yakalar. Suriye'de kan durur.Ülkemiz saldırılardan kurtulup esenliğe kavuşur.' diye yazan Hatipoğlu, 'Önümüzdeki yüzyıl ümmetin silkiniş ve liderlik dönemi olur.' ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu'nun bu mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suriye konulu üçlü zirvesi için biraraya geldiği gün atması dikkat çekti. 



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Nihat HatipoğluZeytin Dalı Harekatı


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