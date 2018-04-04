Nevşin Mengü'ye sosyal medyada büyük tepki

Polis tarafından gözaltına alındığını ve darp edildiğini duyuran gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü'nün kaçırılmadığı ortaya çıkmıştı.



Emniyet, yalanı ortaya çıkınca şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında 'yalan beyanda bulunmak' suçundan işlem başlatmıştı.



Kardeşinin bu yalanını duyurup, polisi ve hükümeti hedef gösteren Nevşin Mengü'nün son paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.



Twitter hesabından 'Türkiye yalan habere karşı dirençsiz' başlıklı bir haber paylaşan Nevşin Mengü'yü sosyal medya kullanıcıları hem ti'ye aldı hem de tepkisini gösterdi.



Sosyal medya kullanıcıları Mengü'ye, 'Sen daha 2 gün önce 'kardeşimi polis gözaltına aldı' diye yalan haber yaptın. Bu kadar karaktersiz olma' şeklinde yorumlar yaptı.













Nevşin Mengü kardeşini sattı Mengü'ler sessizliğini koruyor Kaynak : Beyaz Gazete Özel