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NASA'dan 'sessiz' süpersonik uçak projesi

Lokheed Martin firması, NASA için ses hızını aştığında sonik patlama sesi çıkarmayan jet uçağı üretecek.

Teknoloji / 04 Nisan 2018 Çarşamba 10:40
NASA'dan 'sessiz' süpersonik uçak projesi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yolcu ulaşımı ve sivil havacılık alanında test edilmek üzere ses hızını aştığında sonik patlama sesi çıkarmayan jet uçağı üretmesi için Lockheed Martin firmasıyla anlaşmaya vardı.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumun, jet uçaklarının ses hızını aşarken çıkardığı şiddetli sonik patlama etkisini giderebilecek bir uçak prototipi üretilmesi için Amerikan savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin ile 247,5 milyon dolar karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Şirketin, anlaşma kapsamında 2021 sonuna kadar NASA'nın test amaçlı kullanacağı bir prototipi tamamlamayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Sonik patlama yerine kapı kapanma sesi

'X-Plane' adı verilen özel yapım uçak, yaklaşık 17 bin metre (55 bin feet) yükseklikteyken saatte bin 500 kilometre hızla seyredebilecek. Uçağın ses hızını aşarken çıkardığı ses düzeyinin 75 algılanan desibel (PLdB) olacağı kaydedildi. Bu, bir otomobilin kapısının kapatılırken çıkan sese eşdeğer.

Ses seviyesindeki düşüşün, sivil amaçlı süpersonik hava ulaşımının önünü açacağı öngörülüyor. Düşük gürültülü süpersonik uçaklar, insan sağlığına zarar veren ve gürültü kirliliğine yol açan sonik patlamaları giderdiğinden kentsel alanlarda yolcu ve kargo ulaşımını olanaklı hale getirecek.

NASA, X-Plane ile 2022'den itibaren belirli Amerikan şehirlerinde test uçuşları yapmayı planlıyor. Bu uçuşlardaki ses ölçümleri ve yöre halkının uçuşlara vereceği tepkilerinin sivil havacılık otoritelerine ses konusundaki düzenlemelerinde kılavuzluk etmesi öngörülüyor. Kaynak : AA

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