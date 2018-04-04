Melih Gökçek'ten Mahmut Tanal'a eylem tepkisi

'Mustafa Kemal' tişörtü giyerek TBMM binası önünde toplanan CHP'li kadınların arasına giren CHP milletvekili Mahmut Tanal, polis ekipleriyle zaman zaman tartışmalar yaşamış ve yanındaki kadından soyunmasını istemişti.



Tanal eleştiriler üzerine açıklama yaparak “Bana kumpas kuruldu” demişti. Tanal'ın açıklamasına Twitter'dan yanıt veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Kadını milletin ortasında soyunduran sensin. Rezilliği yağan sensin, senin ki neyin kafası? Bir sefer de bir rezillik yaptık özür dileriz.' Demeyi bil” ifadelerini kullandı.



İşte o tweetler;







Kaynak : Beyaz Gazete Özel