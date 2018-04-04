Masum Değiliz 2. Yeni Bölüm Fragmanı (7 Nisan 2018)

Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Masum Değiliz 2. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Masum Değiliz 2. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Masum Değiliz 2. yeni bölüm 7 Nisan 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Masum Değiliz 2. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Masum Değiliz 2. Yeni Bölüm 1. Fragmanı