Mahmut Tanal o görüntülere açıklama

CHP'li bir kadının tişörtünü alıp şov yapmaya kalkınca rezil olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan açıklama geldi.



TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Tanal olayın algı operasyonu olduğunu söylerken 'TBMM'de Mahmut Tanal'ı yandaş tetikçi medya aracılığıyla algı yönetimi yaratılarak,bir milletvekilini provokatör olarak göstermeye çalışıyorlar. Hukuk veahlak dışı bu kumpası bu yönetimi nefretle kınıyorum. Dikmen kapısında yaşanan olayı acilen yandaş medyaya servis edilmesi suçluluğun vesikasıdır.' diye konuştu.







OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ



'Mustafa Kemal' tişörtü giyerek TBMM binası önünde toplanan CHP'li kadınların arasına giren Tanal, polis ekipleriyle zaman zaman tartışmalar yaşadı. Yaşanan tartışmalara CHP'li kadınlar da katıldı.



Bu sırada



Kadın yarı çıplak kalırken o anlar kameralra yansıdı.



'Mustafa Kemal' tişörtü giyerek TBMM binası önünde toplanan CHP'li kadınların arasına giren Tanal,ekipleriyle zaman zaman tartışmalar yaşadı. Yaşanan tartışmalara CHP'li kadınlar da katıldı.Bu sırada Mahmut Tanal yanındaki kadından soyunmasını istedi. CHP'li kadının üzerini çıkarmaması için genç bir kız müdahale etmek istese de, kadın herkesin içerisinde tişörtünü çıkarıp Mahmut Tanal 'a giydirdi.Kadın yarı çıplak kalırken o anlar kameralra yansıdı.