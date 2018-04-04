Mahmut Tanal o görüntülere açıklama

Meclis önünde CHP'li bir kadının tişörtünü Mahmut Tanal'a giydirmesiyle ilgili Tanal'dan açıklama geldi.
CHP'li bir kadının tişörtünü alıp şov yapmaya kalkınca rezil olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan açıklama geldi.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Tanal olayın algı operasyonu olduğunu söylerken 'TBMM'de Mahmut Tanal'ı yandaş tetikçi medya aracılığıyla algı yönetimi yaratılarak,bir milletvekilini provokatör olarak göstermeye çalışıyorlar. Hukuk veahlak dışı bu kumpası bu yönetimi nefretle kınıyorum. Dikmen kapısında yaşanan olayı acilen yandaş medyaya servis edilmesi suçluluğun vesikasıdır.' diye konuştu.