Kitaplarla geleceğimiz şekilleniyor

Eğitime çeşitli konularda destek verilmesi maksadıyla hazırlanan Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında, Kaymakam Hüseyin Öner, Askerlik Şubesi Başkanı Ömer Kavutlu, ilçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz ve Mahkeme Mahallesi Muhtarı Beksat Topçu'nun katılımlarıyla Gazi İlkokulunda okuma programı gerçekleştirildi.



Gazi İlkokulu 4 sınıf öğrencileri ile yapılan okuma etkinliğinin ardından öğrenciler ile okuma yöntemleri üzerine sohbet eden Kaymakam Öner; bilgiyi öğrenmenin yol ve yöntemleri içinde okumanın en kalıcı yöntem olduğuna ve bu suretle öğrenilen bilgilerin hiç unutulmadığına değinerek, çocuklara okumayı alışkanlık, kitapları da dost edinmelerini tavsiye etti. Kaynak : İHA