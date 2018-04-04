USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,90

Kitaplarla geleceğimiz şekilleniyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ilk ve orta öğretimde kitap okuma seferberliği devam ediyor.

Eğitim / 04 Nisan 2018 Çarşamba 12:16
Kitaplarla geleceğimiz şekilleniyor

Eğitime çeşitli konularda destek verilmesi maksadıyla hazırlanan Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında, Kaymakam Hüseyin Öner, Askerlik Şubesi Başkanı Ömer Kavutlu, ilçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz ve Mahkeme Mahallesi Muhtarı Beksat Topçu'nun katılımlarıyla Gazi İlkokulunda okuma programı gerçekleştirildi.

Gazi İlkokulu 4 sınıf öğrencileri ile yapılan okuma etkinliğinin ardından öğrenciler ile okuma yöntemleri üzerine sohbet eden Kaymakam Öner; bilgiyi öğrenmenin yol ve yöntemleri içinde okumanın en kalıcı yöntem olduğuna ve bu suretle öğrenilen bilgilerin hiç unutulmadığına değinerek, çocuklara okumayı alışkanlık, kitapları da dost edinmelerini tavsiye etti. Kaynak : İHA

AlışkanlıkÖğrenciler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı