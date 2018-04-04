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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı

Konya’da kırmızı ışıkta beklediği sırada yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

3. Sayfa / 04 Nisan 2018 Çarşamba 14:58
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
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Yangın, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, cadde üzerinde kırmızı ışıkta beklediği sırada bir anda yanmaya başladı.

Aracından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracından inerek durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kaynak : İHA

PolisYangına MüdahaleYunus Emre


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