Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Afrin harekatına destek vermek amacıyla Hatay'a giden ünlülere ‘rezil adamlar' diyerek büyük bir saygısızlığa imza attı.



Kılıçdaroğlu'nun bu skandal sözlerine Sabah yazarı Ahmet Kekeç'ten cevap geldi: Hendekteki arkadaşlarına koşsalardı ‘rezil' demeyecektin!



Kılıçdaroğlu hakkında 'Ülkenin başına gelmiş en çirkin, en düzeysiz, en üslupsuz şey' diye bahseden Ahmet Kekeç Mehmetçiğe moral vermek için sınıra giden askerlere resmen küfretti. Kılıçdaroğlu'na göre sanatçı dediğin Mehmetçiğe değil, “hendekteki arkadaşlara” koşmalı...' ifadelerini kullandı.



İşte Ahmet Kekeç'in Kılıçdaroğlu hakkında yazdıkları;



Hendekteki arkadaşlarına koşsalardı ‘rezil' demeyecektin!



CHP'liler kusura bakmasın... Partilerinin başına gelmiş en çirkin, en düzeysiz, en üslupsuz şey...



Sadece CHP'nin mi?



Ülkenin başına gelmiş en çirkin, en düzeysiz, en üslupsuz şey...



Bugüne kadar girdiği bütün seçimleri “açık ara” farkla kaybetmiş.



Hiçbir iddiasını kanıtlayamamış...



Hiçbir sözünde durmamış...



Üstelik “yalan”ı seriye bağlamış ve yalancılığı tescil edilmiş bir adam...



Dün grupta yaptığı konuşma her bakımdan talihsizlikti...



Daha ağır bir ifade kullanabilirdim, bunu hak ediyor. “Talihsiz” diyelim de, onunla aynı çukura düşmeyelim.



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyorum. Başka kim olabilir ki?



CHP'nin “kasetten çıkmış” ve hiçbir itirazla karşılaşmamış genel başkanı.



Hangi delege tercihinin, hangi seçmen talebinin, hangi taban baskısının ortaya çıkardığını bilmediğimiz bu adam, dün grup konuşmasında sınıra gidip Mehmetçiğe moral veren “sanatçılara” saydırdı.



Ne saydırması...



Düpedüz küfretti... “Bu rezil adamlar” dedi.



Öyle ya, sanatçıların sınırda ne işi olabilir ki?



Neden Mehmetçiği ziyaret ediyorlar?



Mebzul miktar terör örgütü varken, niye Mehmetçikle dayanışma görüntüleri veriyorlar?



Sanatçı dediğin cam-çerçeve indirmeli, “hayatı durduralım” kampanyalarına katılmalı, illegal yürüyüşlerde saf tutmalı, parçalanmış kamu araçları önünde poz vermeli, “Faşist TC” bildirilerinin altına imza atmalı, terör örgütlerine destek çıkmalı, mütemadiyen ülkesini suçlamalı.



Sanatçı dediğin Mehmetçiğe değil, “hendekteki arkadaşlara” koşmalı...



Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tür sanatçılara bir itirazı yok...



Sanatçı dediğin, aynı zamanda, “Geber Tayyip” tweetleri atmalı, Erdoğan ve “ailesine” ağza alınmayacak kürler etmeli, ezandan ve namazdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmeli...



Sanatçı dediğin Genco Erkal gibi, Rutkay Aziz gibi, “Mesele ağaç değil, sen hâlâ anlamadın mı?” diyen Mustafa Alabora gibi olur.



Sanatçı dediğin, “Başımızda bir Stalin olmadığı için bugün bu durumlardayız” diyen Ataol Behramoğlu gibi olur.



Sanatçı dediğin, Türkiye'nin altyapı projelerine itiraz eder... Üçüncü köprüye, üçüncü havalimanına, oto yollara, enerji santrallerine karşı çıkar... Karşı çıkışının nişanesi olarak da, “O... Ç...” yazılı pankartların altında “sırıtarak” poz verir.



Sanatçı dediğin, “Yine çıktı cibilliyetini s….ğimin” şeklinde derin ahlak barındıran paylaşımlarda bulunur...



Kemal Bey'in bu sanatçılara hiçbir itirazı yok.



Mehmetçiğe koşuyorsan, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veriyorsan, ülkenin birliğini savunuyorsan, müstevlinin kirli hesaplarına karşı duruyorsan, Hendekteki farelerle empati kurmuyorsan Kemal Bey'in kavlince “rezil”sin...



Kılıçdaroğlu'ndan ünlülere tepki: Rezil adamlar Kaynak : Beyaz Gazete Özel