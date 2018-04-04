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Jabra'nın kablosuz kulak içi kulaklığı Elite 65T Türkiye'de

Sınıfının en iyi arama performansına sahip gerçek kablosuz kulak içi kulaklığı olarak nitelenen Jabra Elite 65t, Türkiye'de ilk kez ve sadece n11.com'da satışa sunuluyor

Teknoloji / 04 Nisan 2018 Çarşamba 14:59
Jabra'nın kablosuz kulak içi kulaklığı Elite 65T Türkiye'de

Ses mühendisliği konusunda uzman Jabra'nın kablosuz kulak içi kulaklığı Elite 65t, Türkiye pazarına n11.com'la giriyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen, dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2018'de tanıtılan Jabra Elite 65t, Türkiye'de ilk kez ve sadece n11.com'da satışa sunuluyor.

Dörtlü mikrofon teknolojisiyle aramalardaki rüzgar gürültüsünü azaltan ve 6mm büyüklüğündeki gelişmiş hoparlörleriyle çevredeki sesleri izole eden Jabra Elite 65t, sınıfının en iyi arama performansına sahip gerçek kablosuz kulak içi kulaklık olarak nitelendiriliyor.

Bluetooth 5.0 sayesinde akıllı telefona kusursuzca bağlanan Elite 65t, ses kesilmelerini neredeyse sıfıra indirerek kesintisiz müzik ve konuşma vadediyor.

Tamamlayıcı uygulaması Jabra Sound+ sayesinde sesli asistanı seçerek müzik profilini kişiselleştirmeye, çevredeki gürültünün ayarını yapmaya ve bataryanın şarj durumunu izleme gibi fonksiyonlara imkan tanıyan Elite 65t, tek şarj ile 5 saate kadar, ürünle gelen cep boyutundaki şarj birimi ile de 15 saate kadar uzatılabilen batarya süresiyle dikkati çekiyor.

IP55 sertifikalı tasarımının yanı sıra su ve toz nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garantiye sahip Jabra Elite 65t, n11.com'da 799 liradan satışa sunuluyor. Kaynak : AA

TürkiyeLas Vegas


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