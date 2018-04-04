Hava ambulansı Afgan bebek için havalandı

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan 2 çocuklu Afgan ailenin bu sabaha karşı üçüncü çocukları dühyaya geldi. Anne Sakine Ahmed, adını 'Abdullah' verdikleri bebeğini Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya getirdi.



Solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı talep edildi. Kozlu Stadı'na inen hava ambulansı yaklaşık 6 saat önce dünyaya gelen Abdullah bebeği alarak Ankara Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne hareket etti.



Baba Abdül Ahmed ise bebeğinin hava ambulansına taşındığı sırada duygu dolu anlar yaşadı. Kaynak : İHA