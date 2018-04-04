FETÖ'cü Emre Uslu, AK Partililere 'cahil' dedi

Metin Göktepe Ödül Komitesi ve 21. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri üyeleri, gazeteci Bülent Ceyhan'ın, 28 Kasım 2017 günü tr724.com'da yayınlanan 'İşte Gökhan Açıkkollu Cinayeti'nin belgeleri' başlıklı haberine verilen Yazılı Haber Ödülü'nü geri çektiklerini duyurdu.



FETÖ'nün ABD'ye firar eden tetikçilerinden Emre Uslu, bu habere yaptığı yoruma bile AK Parti'yi kattı.



Ödülün geri çekilmesini eleştiren FETÖ'cü Emre Uslu, 'Trol diye küçümsediğimiz CAHİL AKP kitlesi bile daha demokrat' ifadesini kullandı.



AK Partili seçmene 'Cahil' diyerek haddini aşan Uslu'ya sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel