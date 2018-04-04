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Faiz inecek, enflasyon düşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’yi faiz belasından, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız” sözleriyle dile getirdiği, faiz indirimine yönelik düzenlemelerin 2 Nisan’da yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) görüşüldüğü öğrenildi.

Ekonomi / 04 Nisan 2018 Çarşamba 03:25
Faiz inecek, enflasyon düşecek

 Faizlerin düşürülmesiyle Türkiye, ‘yeni başarı hikayelerine’ imza atacak. Faiz indirimi, tüm sektörleri etkileyecek. Faiz indirimiyle enflasyonun tek haneli rakama düşmesi hedeflenecek. Düzenlemelerin hayata geçmesiyle artık faiz ve enflasyon birbirini tetiklemeyecek. Faiz indirimi ve enflasyonun düşüşünü, en çok vatandaş hissedecek. Gıda enflasyonundan dolayı artışlar için ek tedbir alınacak.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıda, alınan kararlardan biri de ‘faiz indirimi’ oldu. Edinilen bilgiye göre, mevduat faizlerinin de aşağı çekilmesinin görüşüldüğü toplantıda, bankaların, hem tüketici, hem de yatırımcıları rahatlatacak düzenlemeler yapması gerektiği konuşuldu. Ekonomideki büyümenin sürdürülebilmesi için atılacak adamlar masaya yatırıldı.

Tedbirlerin kararlılıkla uygulanması üzerinde durulan toplantıda, enflasyonu tetikleyen önemli nedenlerden biri olan faiz konusunda, ‘radikal adımlar’ atılması gerektiğini vurgulandı.

HAZİNE DAHA AZ BORÇLANACAK

Yeni düzenleme hayata geçince Hazine artık daha az borçlanacak. Hazine’nin daha az borçlanmasıyla faizler de yükselmeyecek. Faizlerin düşürülmesine yönelik ezber bozacak düzenmeler hayata geçirilecek. Tüm sektörleri etkileyen faizlerin tamamı düşecek. Bir yandan radikal adımlar atılırken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na, “faizleri indirmesi” yönünde çağrı yapılmayacak. Finansal stabiliteyi sağlayacak adımlar, idari düzenlemeler aracılığıyla yapılacak. Faiz ve enflasyon düzenlemelerini içeren “ekonomi paketini”, Erdoğan açıklayacak.

Erdoğan, “Sen kalkar da faizli bir ekonomi ile ülkeyi yönetmeye devam edersen, o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Türkiye’yi faiz belasından, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar kusura bakmasın karşısında beni bulur. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar” açıklamasını yaparak, faiz uyarısında bulunmuştu.

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