Ertuğrul Özkök: ‘SÜTÇÜ çocuk’un en çok bu fotoğrafını sevdim...

Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan 'Tosun' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın son olarak; ağır silah, havan ve roketler için de marka başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı.



Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesine Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan tosununu taşıdı. Dolandırıcı Aydın'ın bir fotoğrafını paylaşan Özkök, ‘SÜTÇÜ çocuk'un en çok bu fotoğrafını sevdim...' dedi.



Özkök, 'Ama beni en çok güldüren başka bir niyeti oldu... Bir de “epilasyon” işine girecekmiş ki en çok ona takıldım. Büyük Türkçe Sözlük'te “epilasyon” kelimesinin karşısında şu yazıyor: “Vücutta istenmeyen kılları alma...” Yolacak yani...Tüylerimize kadar yolacak, donumuza kadar alacak...' ifadelerini kullandı.



İŞTE ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN YAZISININ O BÖLÜMÜ:









EPİLASYONCU LAFI SÜTÇÜDEN DAHA ÇOK YAKIŞTI



‘SÜTÇÜ çocuk'un en çok bu fotoğrafını sevdim...



Çünkü hiç çiftçi çocuk hali yok...



Öne düşürülmüş saçları, büyük pembe gözlükleri, jean yakalı ormancı gömleği ile basbayağı şehirli bir varoş cingözü yani...



Belli ki çiftçiliğe sonradan soyunmuş...



Altını kazdıkça arkadaşın yeni marifetleri çıkıyor...



Mesela silah sanayine girecekmiş...



Roket falan yapacakmış iyi mi...



Sabun, deterjan işine falan da girmeye niyetliymiş...



Ama beni en çok güldüren başka bir niyeti oldu...



Bir de “epilasyon” işine girecekmiş ki en çok ona takıldım.



Büyük Türkçe Sözlük'te “epilasyon” kelimesinin karşısında şu yazıyor:



“Vücutta istenmeyen kılları alma...”



Yolacak yani...



Tüylerimize kadar yolacak, donumuza kadar alacak...



Şimdi bir daha dikkatle bakın şu surata...



Dudaklardaki müstehzi kıvrım ne diyor size...



Diyor ki...



“Söğüşleyeceğim, soyacağım, yolacağım...”



Helal olsun tosunuma...



Yaptı da dediğini vallahi kerata...

Kaynak : Beyaz Gazete Özel