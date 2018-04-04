USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,90

Ertuğrul Özkök: ‘SÜTÇÜ çocuk’un en çok bu fotoğrafını sevdim...

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesine Çiftlik Bank’ın kayıplara karışan tosununu taşıdı.

Güncel / 04 Nisan 2018 Çarşamba 09:11
Ertuğrul Özkök: ‘SÜTÇÜ çocuk’un en çok bu fotoğrafını sevdim...

Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan 'Tosun' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın son olarak; ağır silah, havan ve roketler için de marka başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesine Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan tosununu taşıdı. Dolandırıcı Aydın'ın bir fotoğrafını paylaşan Özkök, ‘SÜTÇÜ çocuk'un en çok bu fotoğrafını sevdim...' dedi.

Özkök, 'Ama beni en çok güldüren başka bir niyeti oldu... Bir de “epilasyon” işine girecekmiş ki en çok ona takıldım. Büyük Türkçe Sözlük'te “epilasyon” kelimesinin karşısında şu yazıyor: “Vücutta istenmeyen kılları alma...” Yolacak yani...Tüylerimize kadar yolacak, donumuza kadar alacak...' ifadelerini kullandı.

İŞTE ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN YAZISININ O BÖLÜMÜ:




EPİLASYONCU LAFI SÜTÇÜDEN DAHA ÇOK YAKIŞTI

‘SÜTÇÜ çocuk'un en çok bu fotoğrafını sevdim...

Çünkü hiç çiftçi çocuk hali yok...

Öne düşürülmüş saçları, büyük pembe gözlükleri, jean yakalı ormancı gömleği ile basbayağı şehirli bir varoş cingözü yani...

Belli ki çiftçiliğe sonradan soyunmuş...

Altını kazdıkça arkadaşın yeni marifetleri çıkıyor...

Mesela silah sanayine girecekmiş...

Roket falan yapacakmış iyi mi...

Sabun, deterjan işine falan da girmeye niyetliymiş...

Ama beni en çok güldüren başka bir niyeti oldu...

Bir de “epilasyon” işine girecekmiş ki en çok ona takıldım.

Büyük Türkçe Sözlük'te “epilasyon” kelimesinin karşısında şu yazıyor:

“Vücutta istenmeyen kılları alma...”

Yolacak yani...

Tüylerimize kadar yolacak, donumuza kadar alacak...

Şimdi bir daha dikkatle bakın şu surata...

Dudaklardaki müstehzi kıvrım ne diyor size...

Diyor ki...

“Söğüşleyeceğim, soyacağım, yolacağım...”

Helal olsun tosunuma...

Yaptı da dediğini vallahi kerata...
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ertuğrul ÖzkökUruguayMarka BaşvurusuMehmet Aydın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı